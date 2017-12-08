Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к реестру электронных деклараций.

Об этом на заседании НАПК сообщила глава агентства Наталья Корчак, передают Українські Новини.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).

В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент.

НАБУ ответило, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

«Даю поручение... до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт... принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций», - сказала Корчак.

Также Корчак поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По словам Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 10 мая.