также в разделеОбщество
Человека, оставившего Смелу без тепла, отпустили на поруки нардепа 6
Минюст пожаловался Луценко на обыски НАБУ 11
НАБУ обыскало дом и машину сотрудницы Минюста 28
Блогер: Проект Оксаны Марченко «Время строить» заставляет задуматься над важными вопросами 16
Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к закону об образовании 21
В зоне АТО растет число ВИЧ-инфицированных 20
Венгрия назвала условия урегулирования языкового вопроса 41
НАБУ нагрянуло в Минюст с обыском 48
Египет начал выдавать украинцам электронные визы 56
В Украине успешно испытали новый БТР 56
В РФ завели очередное дело против украинских военных 30
Установлена личность ключевого фигуранта в деле MH17 275
Оккупанты выдвинули Балуху новое обвинение 33
Кармазин требует уголовной ответственности для Алины Данченко 96
Аккаунт Луценко в Twitter оказался фейком 80
Сытник о давлении на НАБУ: Речь идет о выживании коррупционной элиты 123
7 декабря. Картина дня 66
Украинцам рекомендуют не ездить в Иерусалим 89

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к реестру электронных деклараций.

Об этом на заседании НАПК сообщила глава агентства Наталья Корчак, передают Українські Новини.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).

В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент.

НАБУ ответило, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

«Даю поручение... до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт... принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций», - сказала Корчак.

Также Корчак поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По словам Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 10 мая. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги