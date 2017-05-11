Вчера, 10 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Поэтому, детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений», – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банков данных, которыми располагает Национальное агентство по предупреждению коррупции, предусмотрен действующим меморандумом между ведомствами.

В Бюро подчеркнули, что сейчас детективами НАБУ осуществляется расследование в более 40 производствах, начатых, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.