также в разделеОбщество
Полиция скорректировала расследование убийства Шеремета 11
Родители Захарченко получают украинскую пенсию 31
«Хотели напугать ментов»: в ОУН рассказали о человеке с гранатометом 97
СМИ: Организатор «Евровидения» наложит санкции и на Украину, и на РФ 50
Мариуполец, ушедший год назад в «ДНР», получил срок 32
Журналисты нашли депутата-рекордсмена по количеству квартир 38
Суд предложил Януковичу три варианта видеосвязи 26
ГПСУ: У пограничников не было оснований не пускать болгарского певца в Украину 29
«Евровидение»: жизнь участника из Португалии под угрозой 101
Прокуратура допрашивает Вилкула по делу о стычках в Днипре 39
Стычки в Днипре: уже задержаны 7 «титушек» 44
Турчинов: РФ попытается дестабилизировать Киев демонстративными терактами 51
В СБУ прокомментировали поездку в Крым участника «Евровидения» от Болгарии 426
Reuters: Сурков определяет внутреннюю политику на оккупированном Донбассе 19
Аваков прокомментировал фото Глуховери в кофте с надписью «СССР» 91
ГПСУ проверяет, ездил ли участник «Евровидения» от Болгарии в Крым 51
Полиция завела 19 дел по событиям 9 мая 12
В полиции изучат фильм-расследование об убийстве Шеремета 35

Вчера, 10 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Поэтому, детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений», – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банков данных, которыми располагает Национальное агентство по предупреждению коррупции, предусмотрен действующим меморандумом между ведомствами.

В Бюро подчеркнули, что сейчас детективами НАБУ осуществляется расследование в более 40 производствах, начатых, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года