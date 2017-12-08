Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что количество этнических венгров в Закарпатье уменьшается.
Об этом Климкин написал в Twitter по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди оставляют регион», – отметил он.
При этом Климкин подчеркнул, что наша общая с Венгрией задача – поддержать и помочь общинам.
Напомним, ранее Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с «напряженностью» в регионе.
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