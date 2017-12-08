также в разделеПолитика
Лагард договорилась с Порошенко о сохранении независимости НАБУ 33
Рабинович: Европа может забирать виллы и яхты наших миллиардеров-взяточников в счет долгов Украины 85
Порошенко обсудил с директором МВФ создание антикоррупционного суда 27
Климкин обсудил с Лавровым обмен пленными 102
Нардепы подняли себе зарплату 180
Венгрия призвала направить на Закарпатье миссию ОБСЕ 57
ВР разрешила Президенту назначать новых членов НКРЭКУ 35
ЦИК зарегистрировала нового нардепа от партии Ляшко 55
Мораторий на продажу сельхозземель продлили еще на год 37
Соболева отозвали с поста главы антикоррупционного комитета 72
Порошенко намерены допросить по делу о госизмене Януковича 50
Тиллерсон: РФ и ее марионетки должны прекратить агрессию на Донбассе 49
Прокуратура просит суд допросить Авакова и Турчинова по делу Януковича 42
Ляшко с нардепами устроили разнос в ВАСУ 134
Рада решила сегодня работать до рассмотрения всех вопросов по бюджету 44
В БПП рассказали, о чем говорили на заседании фракции с Порошенко 129
В Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве Соболева 70
Рабинович о новых тарифах ЖКХ: Что это, если не убиение своего народа? 109

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что количество этнических венгров в Закарпатье уменьшается.

Об этом Климкин написал в Twitter по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди оставляют регион», – отметил он.

При этом Климкин подчеркнул, что наша общая с Венгрией задача – поддержать и помочь общинам.

Напомним, ранее Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с «напряженностью» в регионе. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги