Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что количество этнических венгров в Закарпатье уменьшается.

Об этом Климкин написал в Twitter по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди оставляют регион», – отметил он.

При этом Климкин подчеркнул, что наша общая с Венгрией задача – поддержать и помочь общинам.

Напомним, ранее Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, в связи с «напряженностью» в регионе.