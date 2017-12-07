В среду, 6 декабря 2017 года, группа народных депутатов во главе с лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко ворвалась в помещение Высшего административного суда Украины с непонятными обвинениями и противозаконными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.

«Народные депутаты вместе с другими неизвестными лицами направились в кабинет руководителя аппарата суда А.Шевченко, где требовали от него совершить действия, которые не относятся к его компетенции, при этом Ляшко использовал нецензурную лексику, пытаясь запугать и морально давить на руководителя аппарата и других работников суда», - заявили в ВАСУ.

Нардепы требовали предоставить копию судебного решения о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко с отметкой о вступлении решения в законную силу. Как позже объяснил Ляшко, такое решение им необходимо для того, чтобы Центральная избирательная комиссия предоставила мандат следующему по спискам кандидату от «Радикальной партии».

Важно отметить, что Высший административный суд Украины 5 декабря 2017 года, во второй половине дня получил соответствующий запрос ЦИК относительно получения копии указанного судебного решения с отметкой о вступлении его в законную силу. В тот же день запрос был зарегистрирован и передан судье-докладчику по делу для предоставления ответа. А уже утром 6 декабря 2017 года группа народных депутатов обвинила суд в затягивании и блокировании назначения кандидата народного депутата Верховной Рады от их партии.

Кроме этого, следует отметить, что Кодексом административного судопроизводства Украины не предусмотрено проставление никаких отметок на копии судебного решения о вступлении его в законную силу.

«Таким образом Ляшко, руководствуясь собственными политическими мотивами, прибегая к позорным методам давления и прямых угроз и личностных обид, пытался получить нужный ему ответ противозаконно», - подчеркнули в суде.

Такие действия в Высшем административном суде Украины расценивают как прямое вмешательство в деятельность суда и призывают народных избранников решать все вопросы законно и вне политики. Подобные действия и высказывания народного избранника в адрес государственных служащих и судей являются недопустимыми и вносящими деструктив в работу госоргана. Кроме этого, вмешательство народных депутатов в деятельность ВАСУ на время остановило рассмотрение некоторых судебных дел, поскольку в конфликтную ситуацию вынужден был вмешаться исполняющий обязанности председателя ВАСУ Анатолий Загородний, который вынужденно делал перерывы в рассмотрении дел для того, чтобы урегулировать конфликт, который создали в суде народные депутаты.

«Высший административный суд Украины призывает народных депутатов выбирать другие площадки для PR-акций и объективно оценивать свои поступки и высказывания», - резюмировали в пресс-службе.