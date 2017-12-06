За прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенных в Минске минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией. С наступлением темного времени суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям наших защитников у Луганского, Зайцево и Новолуганского. Из гранатометов и стрелкового оружия противник беспокоил защитников Крымского и Новотошковского.

На донецком направлении враг несколько раз из минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовке. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие из минометов и гранатометов, а в районе Богдановки враг применил вооружения БМП и гранатометы.

В штабе подчеркнули, что в случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ.