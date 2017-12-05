Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано провести в ​​воскресенье, 10 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО в течение 7 дней, 10 декабря запланирован провести разведение сил и средств на эти участке», – отметила она.

Кроме того. по словам Олифер, стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской. «Работы запланирован на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работа КПВВ на этот период будет временно приостановлена. Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10 тыс. человек», – подчеркнула она .