В Киев привезли главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Софийской площади. Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы праздничного городка - проекта Folk Ukraine

«Киев, встречай зеленую красавицу! Конечный пункт путешествия - Софийская площадь. Даже снег прилетел к нам, чтобы поздороваться с елкой», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 2 декабря возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники спилили данную ель.