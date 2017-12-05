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В Киев привезли главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Софийской площади. Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы праздничного городка - проекта Folk Ukraine 

«Киев, встречай зеленую красавицу! Конечный пункт путешествия - Софийская площадь. Даже снег прилетел к нам, чтобы поздороваться с елкой», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 2 декабря возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники спилили данную ель.
ForUm

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