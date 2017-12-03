Вчера, 2 декабря, возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники срубили главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Софийской площади в Киеве.

Высота елки - 28,5 метров, диаметр кроны достигает 7 метров. Главной новогодней елке более 90 лет. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.

После того, как елку спилили, ее переместили на "КрАЗ". Планируется, что в воскресенье главную елку страны повезут в Киев, сообщает УНИАН.

Лесники отмечают, что после Революции Достоинства это уже четвертая елка, которую из Богородчан отправляют в Киев.