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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили после освобождения из автомобиля СБУ с группой сторонников отправился к зданию Верховной Рады. Об этом сообщает 112 Украина.

Перед этим они зашли на Майдан Незалежности.

По оценкам корреспондента, Саакашвили сопровождают несколько сотен сторонников. К зданию парламента двигаются также бойцы Нацгвардии, их сосредоточение уже наблюдается в Мариинском парке.

Движение в центре Киева ограничено, поскольку протестующие двигаются прямо по проезжей части. Ранее полиция ограничила для транспорта часть Крещатика.

Напомним, ранее активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля Службы безопасности Украины с задержанным Михаилом Саакашвили.

Около 13:00 его выпустили из конвойного авто, выломав в нем дверь
ForUm

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