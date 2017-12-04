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Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине Нил Вокер заявил, что Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Украина занимает третье место в мире по загрязненности территорий минами и первое место – по количеству людей, погибших из-за взрывов мин», - сказал он.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов очистка территории в Луганской и Донецкой областях от взрывоопасных предметов крайне усложнена.

Напомним, ранее в ООН заявили, что оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире. 

 
ForUm

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