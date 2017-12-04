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В понедельник, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,25/27,28 грн/долл.
По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,27/32,31 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,2231 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 198 сделок на сумму 119,26 млн долл.

В пятницу, 1 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 грн/долл.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущие колебания на валютном рынке обусловлены сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников. 
ForUm

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