Командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что единственный путь, чтобы предотвратить новое вторжение РФ в Украину - это продемонстрировать свою готовность к такому сценарию, чтобы все осознали, что Украина способна к сопротивлению.

Об этом Ходжес заявил в интервью «Европейской правде» во время Львовского форума по безопасности.

«Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария», - заявил он, отвечая на вопрос, сохраняется ли по сей день опасность полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«А путь, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украина способна к сопротивлению, что вы можете также вести разведку.

Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что украинское руководство и структуры безопасности разделяют этот подход «, - сказал он.

«Хотя, конечно, я хочу подчеркнуть, что Россия также должна нести ответственность за снижение температуры», - добавил командующий силами США в Европе.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что угроза широкомасштабной наступательной операции со стороны РФ остается, российское военное командование развертывает все больше сил и средств вблизи границы с Украиной.