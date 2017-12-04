также в разделеОбщество
Аваков призвал активистов разблокировать NewsOne 34
На Закарпатье непогода обесточила 30 населенных пунктов 13
Луценко заявляет, что агенты НАБУ работают нелегально 38
Чалый намерен помирить ГПУ и НАБУ в США 12
Филарет готов встретиться с главой РПЦ 82
Луценко: НАБУ незаконно сотрудничает с ФБР 161
Соратника Саакашвили задержали при попытке незаконно попасть в Украину 58
Американский самолет провел разведку вблизи оккупированного Крыма 87
На Прикарпатье срубили главную елку страны 38
За неделю трое россиян попросили убежища в Украине 99
В Крыму составляют списки бывших украинских военных с паспортами РФ 85
В УПЦ КП готовы перенести православное Рождество на 25 декабря 128
Генштаб: ВСУ не освобождали Травневое и Гладосово 134
Закон о выходном дне 25 декабря вступил в силу 64
1 декабря. Картина дня 68
В ОБСЕ назвали количество россиян в СММ на Донбассе 86
На Запорожье участникам АТО выделили земучастки на территории кладбища 40
Украинца Балуха отпустили под домашний арест 64

Командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что единственный путь, чтобы предотвратить новое вторжение РФ в Украину - это продемонстрировать свою готовность к такому сценарию, чтобы все осознали, что Украина способна к сопротивлению.

Об этом Ходжес заявил в интервью «Европейской правде» во время Львовского форума по безопасности.

«Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария», - заявил он, отвечая на вопрос, сохраняется ли по сей день опасность полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«А путь, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украина способна к сопротивлению,  что вы можете также вести разведку.

Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что украинское руководство и структуры безопасности разделяют этот подход «, - сказал он.

«Хотя, конечно, я хочу подчеркнуть, что Россия также должна нести ответственность за снижение температуры», - добавил командующий силами США в Европе.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что угроза широкомасштабной наступательной операции со стороны РФ остается, российское военное командование развертывает все больше сил и средств вблизи границы с Украиной. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги