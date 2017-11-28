Угроза широкомасштабной наступательной операции со стороны РФ остается, российское военное командование развертывает все больше сил и средств вблизи границы с Украиной. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко во время VIIІ Национального Экспертного Форума «Украина: в стремлении к равновесию».

«Несмотря на огромные достижения наших Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности в сдерживании российской агрессии, фактор российской широкомасштабной операции остается актуальным. Если россияне не смогут добиться успеха способом дестабилизационной кампании, то они могут вернуться к широкомасштабной военной агрессии», - сказал Литвиненко, сообщает Укринформ.

Заместитель секретаря СНБО отметил то, что российское военное командование развертывает все больше сил и средств вблизи границы с Украиной.

«И здесь следует сказать о двух новых развернутых армиях - 8 армии и 20 общевойсковой армии. Здесь следует сказать о трех новосозданных дивизиях - 150, 3, 144, а также дивизии, которая создается в Ханкали на Кавказе. Здесь следует сказать об ускоренном перевооружении воздушных армий Южного и Западного округов, куда поступают новые самолеты. Здесь следует сказать о стремительном развертывании группировки в оккупированном украинском Крыму», - заявил Литвиненко.

Он подчеркнул, что Россия очень сильно работает над развитием своих военных мощностей. «Западные санкции сделали очень много, они ограничили новые очень серьезные российские программы, такие как программа создания нового самолета, нового истребителя 5 поколения, нового танка «Армата», новой бронеплатформы. Но денег на модернизацию и развертывание подразделений возле границ Украины у россиян много. И то, что это делается на системной основе, доказали учения «Запад-2017», - отметил заместитель секретаря СНБО.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация начала стягивать военную технику к границе с Украиной, замаскированную под технику миротворцев ООН.