также в разделеОбщество
На Закарпатье непогода обесточила 30 населенных пунктов 6
Луценко заявляет, что агенты НАБУ работают нелегально 14
Чалый намерен помирить ГПУ и НАБУ в США 10
Луценко: НАБУ незаконно сотрудничает с ФБР 139
Соратника Саакашвили задержали при попытке незаконно попасть в Украину 58
Американский самолет провел разведку вблизи оккупированного Крыма 87
На Прикарпатье срубили главную елку страны 38
За неделю трое россиян попросили убежища в Украине 99
В Крыму составляют списки бывших украинских военных с паспортами РФ 84
В УПЦ КП готовы перенести православное Рождество на 25 декабря 125
Генштаб: ВСУ не освобождали Травневое и Гладосово 133
Закон о выходном дне 25 декабря вступил в силу 61
1 декабря. Картина дня 68
В ОБСЕ назвали количество россиян в СММ на Донбассе 86
На Запорожье участникам АТО выделили земучастки на территории кладбища 40
Украинца Балуха отпустили под домашний арест 64
ГТС Украины прокачала вдвое больше российского газа, чем «Северный поток» 51
В Одессе трое следователей украли $120 тысяч 60

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет согласился встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает LIGA.net

При этом Филарет заверил, что не откажется от идеи автокефалии.  

Глава УПЦ КП сказал, что встретиться ему пока никто не предлагал. 

«Я предупреждал (епископат и духовенство. - Ред.), что независимо от того, как закончатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора РПЦ, чтобы мы оставались едиными. Для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия», - сказал Филарет. 

Напомним, 16 ноября 2017 года Филарет написал письмо патриарху московскому Кириллу и епископату РПЦ. В Москве посчитали, что в нем глава УПЦ КП просит прощения у российской церкви и хочет объединения под ее юрисдикцией.

Сам же Филарет опроверг такие стремления, утверждая, что ему не за что просить прощения, а примириться он готов только ради создания автокефальной украинской церкви (самостоятельной). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги