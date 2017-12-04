Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет согласился встретиться с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает LIGA.net.

При этом Филарет заверил, что не откажется от идеи автокефалии.

Глава УПЦ КП сказал, что встретиться ему пока никто не предлагал.

«Я предупреждал (епископат и духовенство. - Ред.), что независимо от того, как закончатся эти переговоры, каким будет решение архиерейского собора РПЦ, чтобы мы оставались едиными. Для нас единство имеет большее значение, чем автокефалия», - сказал Филарет.

Напомним, 16 ноября 2017 года Филарет написал письмо патриарху московскому Кириллу и епископату РПЦ. В Москве посчитали, что в нем глава УПЦ КП просит прощения у российской церкви и хочет объединения под ее юрисдикцией.

Сам же Филарет опроверг такие стремления, утверждая, что ему не за что просить прощения, а примириться он готов только ради создания автокефальной украинской церкви (самостоятельной).