Служба безопасности Украины получила заявление председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки из-за англоязычной карты, на которой оккупированные Россией украинские территории были подписаны как People's republics of Donetsk and Luhansk.

Инцидент произошел во время открытия Львовского форума по безопасности, сообщает пресс-центр ведомства.

Основанием для обращения стало обозначения на карте временно оккупированных территорий Украины как «народных республик Донецка и Луганска». Карта была размещена на экранах непосредственно во время форума.

«Следователи Управления СБ Украины проверят факты, изложенные в обращении, и дадут соответствующую правовую оценку в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

В рамках проверки, в частности будут опрошены организаторы форума и все лица, причастные к возможному посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.