Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривен, или на 4,63% до 1 762 гривен с 1 декабря.

Об этом свидетельствуют данные закона «О государственном бюджете на 2017 год», передают Українські Новини.

В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1 700 гривен (увеличен на 76 гривен), детей в возрасте до 6 лет – 1 492 гривен (увеличен на 66 гривен), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 гривен (увеличен на 83 гривни), для трудоспособных лиц - 1 762 гривни (увеличен на 78 гривен) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 гривни (увеличен на 61 гривню).

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Кроме того, минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 гривен, так оно предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Напомним, прожиточный минимум с 1 мая 2017 года увеличен до 1624 грн.