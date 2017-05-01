Прожиточный минимум с 1 мая 2017 года увеличен до 1624 грн.

Об этом говорится в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщает Укринформ.

«На период мая-ноября 2017 года прожиточный минимум составит: общий показатель на одного человека в расчете на месяц - 1624 грн, для детей до 6 лет - 1426 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1777 грн, для трудоспособных лиц - 1684 грн, для лиц, которые потеряли работоспособность, - 1312 грн», - говорится в документе.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума, будут начислять и новые суммы социальных пособий.

Так, возрастет помощь в связи с родами. С мая 2017 года она составит 421 грн (было 400 грн), а с 1 декабря - 440,50 коп.

При этом, помощь при рождении ребенка останется без изменений - 41 280 грн. (10 320 грн - единоразовая выплата и 860 грн ежемесячно). Не изменится и пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, которая выплачивается в размере 130 грн (эта выплата не осуществляется для женщин, которые родили после 1 июля 2014 года).

Помощь одиноким матерям с мая составит для детей до 6 лет максимально 1426 грн (было 1355 грн), от 6 до 18 лет - 1777 грн (было 1689 грн), от 18 до 23 лет, если обучаются на стационаре - 1684 грн (было 1600 грн).

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство: до 6 лет будет высчитываться как разница между 2852 грн и среднемесячным размером получаемых на ребенка алиментов, пособий и пенсий за предыдущие шесть месяцев, от 6 до 18 лет будет высчитываться как разница между 3554 грн и среднемесячным размером получаемых на ребенка алиментов и пенсий за предыдущие шесть месяцев.

Для детей, над которыми установлена опека или попечительство, при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать, пособие будет назначаться в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста (но только в случае, если за предыдущие шесть календарных месяцев алименты, пенсия, стипендия, государственная помощь не начислялись).

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, будет высчитываться как разница между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер пособия для детей до 6 лет составит 713 грн (был 677,50 грн), от 6 до 18 лет - 888,50 грн (был 844,50 грн).

Максимальный размер государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки составит: на детей до 6 лет - 2456 грн (был 2334 грн), от 6 до 18 лет - 3062 грн (2910 грн).

Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним, максимально составит 1624 грн (было 1544 грн).

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, которая предоставляется в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составит: для трудоспособных лиц - 21%, для детей - 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100% соответствующего прожиточного минимума.