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Обозревателя российского телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову депортируют из международного аэропорта Кишинева в Москву во вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Звезды» Максима Додонова.

«Сейчас они находятся в аэропорту Кишенева, в «стерильной зоне», у них нет документов; к ним подошли сотрудники аэропорта, которые объявили, что коллеги будут отправлены в Москву 28 ноября. Никаких объяснений нет», - сказал собеседник агентства. По его словам, поездка Самолетова в Молдову не была связана с работой.

Глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки ранее сообщила, что Самолетову и Сафроновой «было отказано во въезде в Молдавию, поэтому следующим рейсом они будут отправлены в Москву». По ее утверждению, причина данного решения заключается в том, что журналисты не смогли объяснить цель поездки. «Они заявили, что прибыли с частным визитом, но не смогли подтвердить свои намерения», - отметила представитель полиции.

Ранее на сайте телеканала «Звезда» было опубликовано заявление Самолетова, в котором он сообщил, что был задержан во время прохождения паспортного контроля в аэропорту молдавской столицы. «Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой мы делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим (в аэропорту), нас не пустили в страну», - указал журналист.
ForUm

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