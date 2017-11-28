также в разделеОбщество
Лутковская просит омбудсмена РФ рассказать о здоровье Кольченко 7
Фигуранта дела Онищенко подозревают в неуплате 75 миллионов налогов 8
ООН: За время войны на Донбассе погибли более 10 220 украинцев 9
В «Л/ДНР» заговорили о возможном объединении 21
Сын нардепа решил дать показания об ограблении магазина 14
СБУ под огнем боевиков ликвидировала склад с контрабандой 15
ГПУ добилась от топ-менеджеров Приватбанка судебных исков к Коломойскому и Боголюбову 18
СБУ получила материалы дела по коррупции в НАПК 9
Украина заняла 9 место в мире по количеству внутренних переселенцев 13
Дело Бузины направлено в суд 27
Прокуратура заинтересовалась декларацией мэра Ирпеня 20
СБУ завела дела на еще трех севастопольских депутатов 14
Посольство РФ в Киеве проводит операции с недвижимостью в ОРДЛО 52
ВСП уволил судью Чауса 26
ВСУ обещают жестко ответить на обстрел недавно освобожденных поселков 49
Керимов и Левочкин: французы внимательно изучают происхождение их недвижимости 41
Боевики заблокировали поиск тела украинца на линии соприкосновения 36
Аваков назвал численность боевиков на Донбассе 65

В Днипре 8-летняя девочка позвонила в полицию и пожаловалась, что ее и сестру обидел и ударил товарищ отца, который пришел к нему в гости.  Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Патрульные сразу прибыли по указанному адресу. В доме они нашли 30-летнего отца, который имел признаки сильного алкогольного опьянения, его товарища и детей – девочек 8 и 6 лет и мальчика 2,5 лет. Как оказалось, взрослые употребляли спиртные напитки, дети же находились без присмотра.

Инспекторы вызвали на место происшествия представителей ювенальной превенции. Во время поверхностной проверки у хозяина дома патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия они вызвали следственно-оперативную группу, а мужчин доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги