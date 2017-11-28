В Днипре 8-летняя девочка позвонила в полицию и пожаловалась, что ее и сестру обидел и ударил товарищ отца, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Патрульные сразу прибыли по указанному адресу. В доме они нашли 30-летнего отца, который имел признаки сильного алкогольного опьянения, его товарища и детей – девочек 8 и 6 лет и мальчика 2,5 лет. Как оказалось, взрослые употребляли спиртные напитки, дети же находились без присмотра.

Инспекторы вызвали на место происшествия представителей ювенальной превенции. Во время поверхностной проверки у хозяина дома патрульные обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. На место происшествия они вызвали следственно-оперативную группу, а мужчин доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.