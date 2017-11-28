Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд отверг предложение разделить между всеми членами вклад РФ в бюджет организации, чтобы остановить процесс безусловного возвращения россиян в ПАСЕ.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии 5 каналу.

«Генеральный секретарь стал выразителем той группы, которая поддерживает и работает над возвращением Российской Федерации в ПАСЕ. Я могу сказать, что возвращение планировалось еще на январь 2017 года, но тогда Украина успешно вместе с партнерами заблокировала эти процессы. И сейчас мы тоже стараемся, чтобы этот сценарий не был реализован. Хотя сегодня мы играем против гораздо более сильных сил, чем в 2016 году», - сказал он.

Кулеба опроверг информацию о том, что Украина якобы предлагала заплатить долю, которую платит Россия в организацию, чтобы остановить процесс возвращения россиян, передает Украинская правда.

«Предложение было в том, чтобы государства-члены Совета Европы, кто сколько может, увеличили свои взносы в бюджет Совета Европы, чтобы компенсировать дефицит, возникший в связи с неуплатой России 22 млн евро. То есть это не катастрофическая сумма, и если ее разделить на все государства, для которых принципы и эффективность Совета Европы важны, то ее можно было бы закрыть. Но этот подход оказался категорически неприемлемым для генерального секретаря Совета Европы, который отверг такую ​​возможность», - сообщил постпред Украины.

По его словам, несмотря на мощное давление, направленное на то, чтобы вернуть россиян в ПАСЕ, не все в Совете Европы соглашаются на это, «поскольку для своего возвращения Россия прибегла к прямому финансовому и политическому шантажу».

«Сейчас фундаментальный вопрос – устоит ли Совет Европы или подчинит себя интересам Российской Федерации?» - добавил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

Как известно, летом РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно вклада РФ в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, примет ли российская делегация полноценное участие в работе ПАСЕ.