Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию о состояния здоровья Александра Кольченко и взять ее на личный контроль. Соответствующее письмо Лутковской опубликовано на сайте омбудсмена.

«Прошу Вас сообщить название медицинского учреждения, в которое был госпитализирован Александр Кольченко, предоставить актуальную информацию о состоянии его здоровья, обеспечить предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, а также сообщить о причинах, приведших к ухудшению состояния его здоровья в пенитенциарном учреждении», - говорится в письме.

Напомним, мама украинца Лариса Кольченко сообщила в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее сына, отбывающего наказание в исправительной колонии Копейска Челябинской области.

По словам матери Александра, в последнее время ее сын сильно похудел, и потеря веса в исправительной колонии стала причиной его срочной госпитализации с диагнозом «дефицит веса».