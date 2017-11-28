На оккупированном Донбассе находятся 35,5 тыс. вооруженных боевиков, среди которых как местные жители и наемники, так и кадровые военнослужащие Российской Федерации. Об этом 28 ноября заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе форума по безопасности.

«Общая штатная численность группировок 1 и 2 армейских корпусов 8-й армии РФ – 35,5 тыс., танков – 478, бронемашин – 848, артиллерийских систем минометов – до 750, реактивных систем залпового огня – 208, противотанковых средств – 363, средств противовоздушной обороны – 419», – отметил он, сообщает 112 Украина.

Управление этими группировками войск, по словам Авакова, осуществляется оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й армии, находящейся в Новочеркасске (РФ), части и подразделения которой представляют собой второй эшелон сил.

«Также через 8-ю армию осуществляется оперативное боевое и логистическое обеспечение 1 и 2 армейских корпусов», – отметил он.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия увеличила военный контингент из-за конфликта между различными криминальными группировками на оккупированном Донбассе.