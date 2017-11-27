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Институт национальной памяти Польши (IPN) сообщил о выдворении из России польского ученого Генриха Глембоцкого, занимавшегося исследованиями в области отношений между Москвой и Варшавой в XIX-XX веках.

«Институт национальной памяти сообщает, что 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета», — говорится в заявлении института, передает РИА Новости.

По данным IPN, задержанному зачитали решение ФСБ от 21 ноября о том, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов.

Глембоцкий находился в России с 14 ноября. Он с 1993 года занимается исследованиями в области российско-польских отношений, чему посвятил ряд своих научных работ. Во время последнего посещения России он также прочел две открытые лекции в головном офисе петербургского отделения «Мемориала» и Польском институте в Санкт-Петербурге.

«Решение Федеральной службы безопасности означает блокирование возможности доступа к архивам в России, необходимым для продолжения исследований доктора Глембоцкого, которые он ведет почти четверть века», — заявили в институте.

Сам Глембоцкий уже находится в Польше. Он сообщился журналистам, что отказался подписывать документ о необходимости покинуть Россию в отсутствии представителей посольства Польши, но все-таки уехал на родину.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время — до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности, а также военных преступлений.

Напомним, в октябре из Польши по просьбе руководителя агентства внутренней безопасности депортировали гражданина Российской Федерации Дмитрия Карнаухова, который занимался деятельностью, направленной на нанесение ущерба интересам страны,  инициировал элементы гибридной войны и поддерживал контакты с российскими спецслужбами.

 
ForUm

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