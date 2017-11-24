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Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 235 человек, передает ВВС со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Еще более ста человек получили ранения.

Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая - города Эль-Ариш. Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по молящимся.

Ранее сообщалось о 184 погибших.

 
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