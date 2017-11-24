также в разделеПроисшествия
В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом 10
Стали известны подробности затяжного боя на Луганщине 190
На Луганщине произошел бой, 5 военных погибли, 4 – ранены 473
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных 90
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 50
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 33
В Луганской области почти 20 тысяч абонентов остаются без света 33
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 52
В Полтаве напали на судью 36
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 34
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 48
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 193
На Харьковщине взорвали банкомат 44
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 47
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 65
Ситуация в АТО обостряется, погиб военный 39
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 101
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 103

В киевском аэропорту «Жуляны» эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.  

«В Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) поступил звонок с сигналом об угрозе о заминирования около 16:35. Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта. Осуществляется проверка на наличие угрозы», - сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, поступило сообщение о минировании аэропорта «Одесса».

По данным облполиции, в справочную службу ОАО «Международный аэропорт «Одесса» поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, аэропорты в 9 городах Украины приостановили работу из-за анонимных сообщений о «минировании», которые оказались ложными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги