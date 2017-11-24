В киевском аэропорту «Жуляны» эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.

«В Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) поступил звонок с сигналом об угрозе о заминирования около 16:35. Сотрудники Службы авиационной безопасности эвакуировали пассажиров из трех терминалов аэропорта. Осуществляется проверка на наличие угрозы», - сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, поступило сообщение о минировании аэропорта «Одесса».

По данным облполиции, в справочную службу ОАО «Международный аэропорт «Одесса» поступило телефонное сообщение о том, что аэропорт заминирован. Работники аэропорта немедленно позвонили в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, аэропорты в 9 городах Украины приостановили работу из-за анонимных сообщений о «минировании», которые оказались ложными.