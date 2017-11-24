Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Отмечается, что были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Порошенко и Меркель договорились принять максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Президент Украины подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требует продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России.

Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандской формате.

Президент Украины проинформировал о реформах, которые удалось ввести в Украине этой осенью, и отметил продолжение курса реформирования страны.

Напомним, вчера на подступах к Крымскому произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинскими бойцами были уничтожены четыре оккупанта, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены.

Всего за прошедшие сутки, 23 ноября, погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения.