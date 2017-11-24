Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что не отказывается принимать от Генеральной прокуратуры дела, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины действовало и будет действовать исключительно в рамках закона. Учитывая то, что в связи с окончанием полномочий следственных органов осуществлять расследование, законом предусмотрена передача в НАБУ подследственных ему производств, зарегистрированных до декабря 2015 года, Национальное бюро не видит оснований не принимать материалы таких производств от Генеральной прокуратуры Украины», – говорится в сообщении.

Вместе с тем в НАБУ отметили, что Бюро неоднократно предупреждало, что передача дел от ГПУ создаст риски для текущих расследований детективов в отношении топ-коррупционеров.

«Человеческий ресурс Национального бюро, детективы которого сочетают функции следователей и оперативников, а большинство следственных действий осуществляют исключительно своими силами, несопоставим с ресурсами органов прокуратуры, которые осуществляли предварительное расследование при оперативном сопровождении органов внутренних дел, органов безопасности, органов фискальной службы и тому подобное. Конечно, жаль, что Генеральная прокуратура, имея такие мощные ресурсы, не смогла обеспечить полное и быстрое расследование этих производств в течение последних двух лет», – подчеркнули в НАБУ.

«Сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени потребует обработка материалов всех дел, подследственных НАБУ и зарегистрированных до декабря 2015 года. Совершенно очевидно, что передача такого количества дел за короткий промежуток времени (по предварительным подсчетам речь идет о нескольких тысячах) в производство около 200 детективов НАБУ будет тормозить ход расследования. Кроме того, при таких обстоятельствах, в первую очередь могут пострадать интересы потерпевших и интересы государства», – отметили в Бюро.

Сейчас Национальное бюро оценивает все возможные риски, связанные с передачей дел от ГПУ, и в ближайшее время предоставит свои предложения по их минимизации. «Поэтому просим генпрокурора, народных депутатов и экспертов воздержаться от спекуляций на эту тему и работать в конструктивном русле», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко пожаловался, что Национальное антикоррупционное бюро якобы отказывается брать на себя расследование ряда уголовных производств, которые НАБУ пытается передать Генпрокуратура.