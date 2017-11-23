Представителям средств массовой информации в четверг устроили день открытых дверей столовой в Верховной Раде, которая находится на улице Садовой, 3а.

Как сообщает Укринформ, СМИ смогли ознакомиться с меню и ценами столовой.

По словам директора государственного предприятия Управления делами аппарата Верховной Рады Николая Бобренко, меню в парламенте каждый день разное и свежее.

«Мы ежедневно меняем меню. Готовим около 300 блюд, в основном это блюда украинской кухни – борщ с пампушками, грибная похлебка, на второе – котлеты из разного мяса, голубцы и другие украинские блюда», - сказал он.

Facebook Владимир Лех

Бобренко отметил, что действительно цены в столовой под куполом отличаются от цен в комитетах Верховной Рады.

По его словам, это связано в первую очередь со спросом. В качестве примера он привел, что под куполом подают красную рыбу, а в комитетах практически на нее спроса нет. Поэтому и различаются цены.

По его словам, средний чек за обед в комитетах составляет примерно порядка 100 гривен.

Под куполом, по его словам, цены могут существенно различаться, это зависит от вкусов народных депутатов.

Бобренко сообщил, что в комитетах Верховной Рады и под куполом подают пищу с одного производства, которое находится здесь же, на Садовой.

По его словам, изготовленные блюда не остаются на второй день, так как уже очень хорошо изучен спрос и четко рассчитывается количество блюд в зависимости от пленарной и непленарной недель.

За 9 месяцев 2017 года предприятие перечислило в бюджет 3 миллиона 319 тысяч гривен. На предприятии работают 110 человек.

Руководитель группы официантов сообщила, что «изюминками» преимущественно зимой является напиток из имбиря, который пользуется спросом. Также по желанию заваривается овес с медом, изюмом и курагой. Также есть интересный напиток из базилика, который стоит 7 гривен.

Руководитель официантов сообщила, что коллектив не стоит на месте. «Мы движемся вперед, ходим по кафе и внедряем у себя много интересного. В частности, недавно у нас появился десерт джелато из чернослива, грецкого ореха, желатина и сливок. Он стоит 32 гривни», - сказала она.