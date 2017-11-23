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В аэропорту Днипра задержан директор эстонской компании Apolineja OU по делу разработки ПО для системы е-декларирования.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, следственные действия проведены в среду, 22 ноября, поздно вечером.

«Бывший директор компании «Миранда» Юрий Новиков заключил договор с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому «Миранда» обязывалась разработать ПО для системы е-декларирования. Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договора с компанией Apolineja OU, в которые внес заведомо ложные сведения», - написала она в Facebook.

Далее Новиков перечислил 140 тыс. долларов, полученных от ПРООН и МОМ, на банковский расчетный счет Apolineja OU.

Сейчас директор эстонской компании (гражданин Украины) задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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