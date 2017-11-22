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Пограничники не впустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр культуры Вячеслав Кириленко.

«Пограничники не впустили в Украину белорусского рэпера Макса Коржа, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму, а теперь решил погастролировать в Киеве. Территориальную целостность Украины нужно уважать», - написал он в своем Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUm, в феврале 2016 года Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине.

Причиной запрета въезда могли стать его концерты в аннексированном Крыму.

Однако в конце октября 2017 запрет был отменен. В ведомстве не обнаружили угрозы национальной безопасности в действиях музыканта.

 
ForUm

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