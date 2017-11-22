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Среди 158 заложников, которых удерживают боевики на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, есть 10 женщин.

Об этом заявила журналистам в кулуарах первого Украинского женского конгресса первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

«Среди 158 заложников, которых удерживают боевики на оккупированных территориях, есть 10 женщин», - сказала Геращенко.

По ее словам, позицией украинской власти является то, что «женщины в первую очередь должны быть освобождены из незаконного содержания в этих тюрьмах».
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