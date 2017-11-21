В течение недели в военные прокуратуры обратились шесть дезертиров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В военные прокуратуры Киевского, Дарницкого, Полтавского, Житомирского, Деснянского гарнизонов военной прокуратуры Центрального региона Украины в течение недели в добровольном порядке обратились шесть военнослужащих с объяснением причин самовольного оставления воинских частей или несвоевременного прибытия к местам несения военной службы», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самостоятельное обращение в прокуратуры является обстоятельством, смягчающим наказание.

Напомним, накануне силовики задержали в Киеве дезертира, начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Лейтенант в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыма.