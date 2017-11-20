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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и военной службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи - командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что лейтенант в августе 2015 года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно аннексированного Крыму.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Крыму злоумышленник пытался получить временное убежище в так называемой «Республике Крым РФ». Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции.

Сотрудники СБУ установили, что в ноябре дезертир конспиративно прибыл в Киев для решения личных вопросов и задержали его перед возвращением на временно оккупированный полуостров. Сейчас лейтенант доставлен в службу военного правопорядка для дальнейшего конвоирования в Военной прокуратуры Донецкого гарнизона и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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