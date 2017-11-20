США включат КНДР в перечень стран, которые являются спонсорами терроризма. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ABC.
По словам Трампа, принятие данного решения является запоздалым.
«Это должно было произойти давно, много лет назад», - заявил Трамп на пресс-конференции.
Отметим, что Соединенные Штаты до этого признали спонсорами терроризма Иран, Сирию и Судан, передает 112 Украина.
Как ранее сообщалось, в КНДР заявили, что не намерены вести переговоры с Соединенными Штатами по ядерному оружию.
КНДР осложняет международные отношения многочисленными ядерными испытаниями. В частности, Пхеньян заявлял об успешных испытаниях баллистических ракет и водородной бомбы. Эти действия осуждает практически все мировое сообщество и международные организации – Евросоюз, ООН, НАТО.
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