США включат КНДР в перечень стран, которые являются спонсорами терроризма. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ABC.

По словам Трампа, принятие данного решения является запоздалым.

«Это должно было произойти давно, много лет назад», - заявил Трамп на пресс-конференции.

Отметим, что Соединенные Штаты до этого признали спонсорами терроризма Иран, Сирию и Судан, передает 112 Украина.

Как ранее сообщалось, в КНДР заявили, что не намерены вести переговоры с Соединенными Штатами по ядерному оружию.

КНДР осложняет международные отношения многочисленными ядерными испытаниями. В частности, Пхеньян заявлял об успешных испытаниях баллистических ракет и водородной бомбы. Эти действия осуждает практически все мировое сообщество и международные организации – Евросоюз, ООН, НАТО.