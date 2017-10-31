также в разделеЭкономика
Профицит платежного баланса Украины вырос почти до 2 миллиардов 9
С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда 26
Bitcoin установил новый рекорд стоимости 43
Профицит госбюджета вырос до 15 миллиардов 43
Fitch назвал сумму следующего транша МВФ для Украины 40
Госдолг Украины в сентябре вырос до $77 миллиардов 62
Абромавичус: Украина прошла экономическое дно 77
У Гройсмана долги по зарплатам связали с блокадой Донбасса 94
Гройсман похвастался беспрецедентными объемами ремонтов на дорогах 53
СБУ назвала причины резкого подорожания автогаза 116
НБУ: Инфляция выросла из-за повышения пенсий и «минималки» 67
Насалик: Украине хватит угля и газа для отопительного сезона 41
Ахметов возглавил список самых богатых украинцев, Порошенко – пятый 111
НБУ не собирается запрещать оборот российского рубля 41
Moody's: Банковская система Украины вышла на безубыточность 48
Нидерланды разрешили не рассекречивать документы по катастрофе МН17 160
Украина соберет второй по величине урожай в новейшей истории 197
Нацбанк ожидает очередного транша МВФ в начале 2018 года 37

С сегодняшнего дня тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

Отмечается, что сегодня вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры от 20 октября № 357 «О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги». Он опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 31 октября 2017 № 204.

По словам и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, нынешний размер индексации тарифов на перевозку грузов 15% - это компромиссное решение, которое созрело в ходе длительного диалога ПАО и участников рынка перевозок. Все средства от индексации тарифа компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и будет отчитываться об их использовании.

«Благодаря открытости нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы направим, в частности на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд грн. Это значительные инвестиции, которых долго не имела отрасль и которые помогут стабилизировать ее работу, наращивать объемы перевозок и укреплять экономику Украины», - отметил Кравцов.

Также отмечается, что последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года.

Напомним, 13 октября Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план государственной компании «Укрзализныця» на 2017 год, который предусматривает повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 22,5% с 1 октября, но не содержит норм об увеличении тарифов на пассажирские перевозки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги