С сегодняшнего дня тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

Отмечается, что сегодня вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры от 20 октября № 357 «О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги». Он опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 31 октября 2017 № 204.

По словам и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, нынешний размер индексации тарифов на перевозку грузов 15% - это компромиссное решение, которое созрело в ходе длительного диалога ПАО и участников рынка перевозок. Все средства от индексации тарифа компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и будет отчитываться об их использовании.

«Благодаря открытости нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы направим, в частности на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 млрд грн. Это значительные инвестиции, которых долго не имела отрасль и которые помогут стабилизировать ее работу, наращивать объемы перевозок и укреплять экономику Украины», - отметил Кравцов.

Также отмечается, что последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года.

Напомним, 13 октября Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план государственной компании «Укрзализныця» на 2017 год, который предусматривает повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 22,5% с 1 октября, но не содержит норм об увеличении тарифов на пассажирские перевозки.