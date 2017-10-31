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Одесский припортовый завод после длительного простоя  начал производство карбамида и запустил терминал по перевалке аммиака. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«6 месяцев завод был на регламентном ремонте, в конце октября ОПЗ запустился в работу», - написал он в Facebook.

По словам Трубарова, в ноябре будет завершена и опубликована оценка ОПЗ.

«Затем вместе с Кабинетом Министров сформируем условия приватизации и стартовую цену для торгов. После этого перейдем к приему заявок от инвесторов и ориентировочно весной 2018 совершим продажу», - спрогнозировал он.

Напомним, в июле руководство ПАО «Одесский припортовый завод» решило остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, тогда как цена газа растет. 
ForUm

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