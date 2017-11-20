В октябре Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка. Об этом сказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью изданию Фокус.

«Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк», - отметил он.

По словам Горбатюка, Интерпол отказывается объявлять в розыск всех фигурантов дела Майдана, указывая, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть политическими преследованиями. По его словам, это касается только тех, кто так ил иначе связан с властью - от «беркутовца» до руководства страны, а вот «титушки» в розыск попадают.

Он подчеркнул, что Украина уже не один год пишет им письма по этому поводу, но четкого ответа не получает.

«Недавно столкнулись даже с отказом выставлять разыскиваемых с так называемой синей картой. Красная карта означает, что все страны Интерпола должны задерживать такого человека, а синяя – просто сообщать о его перемещении. Ведь у нас со многими странами, в том числе европейскими, есть двусторонние договоренности об экстрадиции. И когда мы узнаем, что подозреваемый въехал в какую-то страну, просим власти этой страны задержать его, предоставляя необходимые документы. Но нам отказали даже в этом, причем в украинском, а не в центральном офисе Интерпола, с той же мотивацией», - сказал Горбатюк.

Напомним, 25 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

В начале января суд разрешил задержать беглого президента Виктора Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана.