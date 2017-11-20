Верховный суд Ирака признал сентябрьский референдум о независимости в автономных курдских районах на севере страны неконституционным. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«Суд вынес решение о признании неконституционным референдума, состоявшегося 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане», - говорится в сообщении.

Суд аннулировал результаты референдума, постановив отменить все последствия голосования.

Ранее власти Курдистана заявили, что будут уважать решение Верховного суда относительно референдума, а также приняли во внимание предыдущее решение - о невозможности для регионов страны отделиться.