Сегодня, 20 ноября, в 1:10 в городе Калиновка на улице Независимости в результате ДТП которой погиб 22-летний военнослужащий, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением, допустил столкновение с электроопорой. В момент аварии в машине, кроме водителя, находились два пассажира, один которых получил несовместимые с жизнью повреждения. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть пострадавшего.

Услышав от медиков, что товарищ погиб, водитель с места происшествия скрылся.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.