также в разделеПроисшествия
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 66
На Буковине пьяный водитель пытался прорваться через границу 29
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 313
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с печкой погибли 3 военных 109
На Киевщине группа иранцев напала на АЗС 175
В Запорожье в результате ДТП погиб военный 46
Ситуация в зоне АТО обострилась, ранены 4 военных 68
В Одессе произошла массовая драка активистов и полиции 216
Названа окончательная причина пожара в «Виктории» 43
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 42
Боевики обстреляли жилые кварталы Попасной 56
В Виннице в результате взрыва погиб боец АТО 52
АТО: На Светлодарской дуге боевики выпустили более 90 мин 36
В Крыму обстреляли дом крымскотатарского активиста 42
В Николаевском горсовете активисты устроили потасовку с полицией 45
На Волыни в ДТП погиб глава Шацкой ОТО 44
Подрыв полицейского авто на Донетчине квалифицировали как теракт 33
Боевики уменьшили количество обстрелов, потерь среди военных нет 26

Сегодня, 20 ноября, в 1:10 в городе Калиновка на улице Независимости в результате ДТП которой погиб 22-летний военнослужащий, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением, допустил столкновение с электроопорой. В момент аварии в машине, кроме водителя, находились два пассажира, один которых получил несовместимые с жизнью повреждения. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть пострадавшего.

Услышав от медиков, что товарищ погиб, водитель с места происшествия скрылся.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги