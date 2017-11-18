Правоохранители задержали во время получения взяток пятерых чиновников, связанных с земельными махинациями в Затоке Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщали генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Провели еще одну зачистку коррупционного гнезда в Затоке Одесской области. В результате совместных действий ГСУ ГПУ и местной Нацполиции задержан с поличным начальник следственного отдела Приморского ОП ГУ НП в Одесской области, депутат Затоковского поселкового совета, депутат Шабовского сельского совета Белгород-Днестровского района и начальника отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета во время вымогательства и получения от гражданки Украины денежных средств в сумме 72 тыс. долл. США», – отметил он.

По словам генпрокурора, в то же время проведена спецоперация, в результате которой задержан с поличным начальник юридического департамента Затоковского поселкового совета при получении от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долл. США за решение вопроса о выделении Затоковским поселковым советом гражданам в собственность и аренду земельных участков.

Луценко отметил, что все задержанные были ранее подозреваемые в уголовном давлении на эстонского инвестора и местных предпринимателей.

Напомним, 10 декабря 2016 года в Затоке Одесской области правоохранители провели финальную операцию по пресечению деятельности крупной банды, которую подозревают в покушении на убийство и шантаже эстонского инвестора, поджогах баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли под ними, в вымогательстве и прочих преступлений.

Подозреваемым в причастности к деятельности преступной группировки, которая занималась махинациями с землей в Затоке инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных 5 статьями Уголовного кодекса Украины.