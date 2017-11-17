Сегодня, 17 ноября, в 13.00 боевики обстреляли из артиллерии частный сектор Попасной, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов. Уже через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.

В главке отметили, что информации о пострадавших местных жителях в настоящее время нет.

Данный факт зарегистрирован.