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Сегодня, 17 ноября, в 13.00 боевики обстреляли из артиллерии частный сектор Попасной, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов. Уже через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.

В главке отметили, что информации о пострадавших местных жителях в настоящее время нет.

Данный факт зарегистрирован.
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