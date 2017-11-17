Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.

Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.

В Кракове прошла встреча Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Святошин», а также в отеле. Правоохранители никаких опасных предметов и веществ не обнаружили.

Также из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро «Лыбедская». Однако взрывоопасных предметов на станции не обнаружили.

Россия намерена сделать на Донбассе замороженный конфликт по примеру Приднестровья. Об этом заявил второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма 17 ноября в Киеве.

В РФ планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на админгранице Крыма с Украиной.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко.

Рабочая группа Универсального периодического обзора ООН утвердила 190 рекомендаций Украине относительно ситуации с правами человека в стране в рамках третьего периодического обзора Совета ООН по правам человека.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Сенат США одобрил проект закона «О бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», который предусматривает выделение 350 млн долл. для предоставления помощи Украине.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за вероятного разглашения данных следствия. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ГПУ.