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Президент Петр Порошенко подписал указ «Об определении лиц в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко определил двух человек, которые будут включены в состав комиссии.

Согласно документу, ими стали президент всеукраинской общественной организации «Энергетическая ассоциация Украины» Василий Котко и президент всеукраинской общественной организации «Ассоциация «Укргидроэнерго» Семен Поташник.

 
ForUm

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