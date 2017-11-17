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Министр внутренних дел Арсен Аваков пригласил журналистов посмотреть номер отеля, в котором он живет, чтобы убедиться, что роскоши там нет. Об этом он сказал в ток-шоу Право на владу, сообщают Українські Новини.

Журналистка сказала, что Аваков занимает целый сектор в гостинице «Киев», на что тот ответил: «Ну что вы мелете, извините?».

«Да, я живу в гостинице «Киев». И я не думаю, что я живу лучше вас. Сейчас поедем – посмотрите», - сказал он.

«Когда ты человеку бросаешь обвинения, что у тебя талия толстая, или ты живешь в отеле, или неизвестно, за какие средства живешь, я вам скажу: имейте такую же культуру, которую вы требуете от министров. Потому что министр не появляется из воздуха. Министр – плоть от плоти нашего общества», -  заявил Аваков.

 

 
ForUm

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