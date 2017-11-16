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По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета», - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее СБУ сообщила о фактах финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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