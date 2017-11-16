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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.

Поданным спецслужбы, затем эти средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет «интересы» в строительном бизнесе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР».

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

По данным СМИ, речь идет о председателе Всеукраинской политической партии «Родина», экс-депутате Верховной Рады Украины и Одесского горсовета Игоре Маркове.  
ForUm

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