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Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Мариуполь вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«История любой воинской части отмечается судьбоносными вехами, которые остаются в памяти каждого военнослужащего на всю жизнь», - обратился Порошенко к воинам.

«Сегодня именно такой день в летописи 503-го отдельного батальона морской пехоты. Батальон создан во время войны с российским агрессором. Его основу составили мобилизованные патриоты и военнослужащие с боевым опытом. В сжатые сроки вы провели слаживание и приступили к выполнению боевых задач, прежде всего – защите, обороне Мариуполя», - сказал Порошенко.

«По случаю торжественного празднования Дня морской пехоты, имею честь вручить личному составу батальона боевой флаг – как свидетельство высокого доверия со стороны руководства государства, его высшего военного командования и всего украинского народа. Верю, что личный состав батальона с честью будет нести свой боевой флаг как символ военной доблести и славы. А именно знамя станет оберегом для каждого из вас», - сказал Президент.

Знамя из рук Главы государства получил командир воинской части майор Вадим Сухаревской.

503 отдельный батальон морской пехоты – военная часть морской пехоты Украины, предназначенная для действий в составе тактических десантов, а также обороны участков побережья, портов и других важных объектов в Азовской операционной зоне. Сформирован в 2017 году на базе линейного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты.
ForUm

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