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Сотрудник посольства России в центре Киева повредил двух человек в четверг вечером на пешеходном переходе. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

«Около 17:00 в среду на Печерске автомобиль на дипломатических номерах, принадлежащих посольству РФ, сбил на пешеходном переходе женщину 1959 года, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

Тракало уточнил, что за рулем был сотрудник посольства РФ.

«Женщину доставили в больницу с закрытым переломом, оказали помощь без госпитализации. У дочки диагностировали ушиб таза. По словам пострадавших, водитель транспортного средства предоставил им на месте первую помощь», - добавил Тракало.

«Сам водитель от прохождения освидетельствования на алкоголь не отказывался. Драггер показал, что алкоголя в крови нет», - добавил он.

«Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести», - сообщил он.

На уточнение Тракало сообщил, что ни удостоверение, ни транспортное средство у сотрудника посольства, который пользуется дипломатическим иммунитетом, не изымались.

Напомним, ранее главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что 12 ноября в Киеве атташе посольства России Чингиз Мухамадеев на пешеходном переходе сбил женщину
ForUm

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