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В Киеве атташе посольства России Чингиз Мухамадеев на пешеходном переходе сбил женщину. Об этом со ссылку на информацию источника на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«12 ноября в 17:20 в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу», – отметил он.

По словам Бутусова, российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны.

По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины.

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины.
ForUm

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