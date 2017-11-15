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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко  извинился кнопкодавство и пообещал больше так не поступать.

Об этом он заявил активистам общественной организации Честно.

«Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что сердце болит», - заявил Ляшко.

 


При этом он подчеркнул, что информация о кнопкодавстве в Раде всей фракции – неправда.

 

«Не надо выдумывать! Это нечестно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки», - сказал Ляшко.

 

9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.
ForUm

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