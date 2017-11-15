Лидер Радикальной партии Олег Ляшко извинился кнопкодавство и пообещал больше так не поступать.

Об этом он заявил активистам общественной организации Честно.

«Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что сердце болит», - заявил Ляшко.

"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mt pic.twitter.com/B2ICucIYqv — ЧЕСНО (@chesno_movement) 15 ноября 2017 г.



При этом он подчеркнул, что информация о кнопкодавстве в Раде всей фракции – неправда.

«Не надо выдумывать! Это нечестно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки», - сказал Ляшко.

9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.